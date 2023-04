O casal foi visto no concerto do rapper Tyler, the Creator.

Kendall Jenner e Bad Bunny estão inseparáveis. Apesar de a relação ainda não ter sido assumida publicamente, a verdade é que a modelo, de 27 anos, e o rapper, de 29, estão constantemente a ser vistos juntos. Na noite de quarta-feira, 27 de abril, Kendall e Bad Bunny marcaram presença no concerto do rapper Tyler, the Creator. A presença do casal não passou despercebida ao olhar atento dos paparazzi, que os fotografaram à saída do espetáculo. Eis as imagens: Leia Também: Kendall Jenner assiste a espetáculo de Bad Bunny no Coachella