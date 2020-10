Kendall Jenner continua a sair com Devin Booker, de acordo com a revista Us Weekly, mas não estão a viver uma relação "muito séria".

Uma tema que voltou a estar em destaque na imprensa internacional. "Eles estão apenas a divertir-se juntos", afirmou uma fonte.

De recordar que a aproximação de Jenner e Booker foi notícia pela primeira vez em abril. Desde então, ambos têm alimentado os rumores de romance.

