Sendo uma cara muito conhecida, Kendall Jenner raramente passa despercebida quando sai em público. Foi o que aconteceu esta sexta-feira, durante um passeio por Manhattan com o namorado, Bad Bunny, em Nova Iorque.

O look da modelo também não foi deixado passar em branco pelo Daily Mail, que destaca as imagens da irmã de Kim Kardashian. Na ocasião, Kendall estava com um estilo casual, composto por sweater e calças pretas com sapatos da mesma cor.

Já Bad Bunny tento passar despercebido com um boné dos New York Yankees e um lenço xadrez.

