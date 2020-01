Rodrigo Alves, que é conhecido como o 'Ken Humano', foi detido do aeroporto do Dubai em março de 2019 depois de ter sido descoberta lingerie na sua bagagem, revela agora a imprensa, uma vez que a socialite abordou o assunto durante uma entrevista.

Roddy, que se assumiu como transexual no passado fim de semana (tendo em conta que vive como mulher desde setembro de 2019), foi apanhada numa viagem ao Dubai no ano passado, antes de começar a tomar as hormonas para a mudança de sexo.

Na altura, a sua lingerie foi detetada quando a sua bagagem estava revistada.

Rodrigo entretanto explicou à imprensa que foi obrigada a dizer uma "mentira horrível" quando os seguranças do aeroporto lhe perguntaram porque é que trazia aquele tipo de peças.

"Eu disse que era da minha namorada. Nunca tive uma namorada na minha vida. Foi uma mentira horrível", relatou numa entrevista. "Tenho quase a certeza que não acreditaram naquilo que estava a dizer, mas não podia dizer que me vestia de mulher porque podia ser deportada ou presa", esclareceu.

Roddy, como agora é tratada, referiu ainda que os problemas deverão terminar quando alterar o seu nome no passaporte.

