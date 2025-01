Ken Flores, um adorado comediante stand-up que ajudou a criar o programa de comédia 'LatinXL', morreu no dia 28 de janeiro, terça-feira. Tinha 28 anos.

O Los Angeles Times relata que o corpo do artista foi descoberto na sua casa, na tarde de terça-feira, por volta das 14h00.

De acordo com o TMZ, e citando fontes policiais, Flores terá sofrido uma paragem cardíaca e não há suspeita de crime.

A sua morte foi confirmada através de uma declaração da sua família publicada na sua página de Instagram na quarta-feira, 29 de janeiro.

"É com grande tristeza que confirmamos o falecimento prematuro do nosso amigo, irmão e filho, Kenyi Flores. Por favor, respeitem a nossa privacidade neste momento, pois estamos todos chocados e devastados com esta perda", pode ler-se na declaração.

A morte de Flores ocorreu durante a sua digressão 'Butterfly Effect', que começou em Portland no dia 10 de janeiro. O seu último programa mais recente foi no sábado, 25 de janeiro, em Norcross, na Geórgia. O artista estava preparado para se apresentar em Phoenix, Arizona, esta quinta-feira, 30 de janeiro.

Ken Flores também tinha acabado de filmar o seu primeiro especial de comédia em dezembro, que ainda não foi lançado, de acordo com o Los Angeles Times .

