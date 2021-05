A marca foi feita no corpo durante as comemorações do 25.º aniversário de união.

Foi em 1996, há 25 anos, que Kelly Ripa e Mark Consuelos deram o nó. Uma data especial que foi comemorada pela apresentadora com uma homenagem à união. Como destaca o Page Six, Kelly Ripa decidiu tatuar no braço a data do casamento para celebrar os 25 anos de união: "5.1.96". O casal tem em comum três filhos, Michael, de 23 anos, Lola, de 19, e Joaquin, de 18. [Kelly Ripa]© Instagram Leia Também: Kourtney Kardashian e Travis Barker já pensam em casamento