Kelly Ripa mostrou-se muito orgulhosa do filho, Michael Consuelos, de 22 anos, esta quarta-feira, após o jovem concluiu os estudos na Universidade de Nova Iorque.

A apresentadora fez questão de comemorar publicamente a formatura do filho, tendo recorrido à sua página de Instagram para homenagear o mesmo.

"Este rapaz! #nyu #2020", escreveu numa fotografia que publicou nas stories da rede social.

De acordo com o Page Six, Michael estudou cinema. Com a pandemia da Covid-19, a comemoração deste dia especial foi feita de forma virtual.

