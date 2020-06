Kelly Clarkson e Demi Lovato falaram abertamente sobre a depressão durante o mais recente episódio de 'The Kelly Clarkson Show' . Através de uma videochamada, as artistas não se inibiram de abordar as questões sobre a saúde mental, partilhando os seus testemunhos.

"Adoro a maneira como és aberta em relação à saúde mental porque tenho problemas semelhantes e já sofri de depressão", disse Kelly Clarkson, de 38 anos, elogiando Lovato, de 27.

Palavras que a cantora fez questão de agradecer, tendo também elogiado a artista. "Foste o meu primeiro ídolo. Não seria a artista ou até mesmo a pessoa que sou - por ser tão franca, vulnerável e destemida - se não te tivesse admirado, por isso agradeço-te por isso", destacou Demi, frisando que a também cantora é uma pessoa "destemida, corajosa, real e genuína".

Por sua vez, Kelly Clarkson salientou que nem sempre está bem, que também tem dias maus, ao contrário do que as pessoas possam achar. "Quando superamos algo, as pessoas olham para nós e ficam admiradas por teres conseguido superar tão depressa. Mas não é assim, é um esforço diário tentar ser positivo. Não fomos a uma mágica sessão de terapia e acabou", desabafou.

"Acho que é um trabalho diário. Não é fácil termos sempre o foco em nós e flechas apontadas para nós, especialmente quando estamos mais vulneráveis", partilhou ainda.

Siga o link

Leia Também: Kelly Clarkson pede o divórcio a Brandon Blackstock após 7 anos de união