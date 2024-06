Kelly Baron partilhou um vídeo a preto e branco na sua conta no Instagram, no qual se pode ver como já cresceu a barriga. A companheira de Pedro Guedes espera o primeiro filho do casal, Miguel, e está atualmente nas 38 semanas de gestação.

Durante o vídeo é possível ouvir um pequeno texto lido pela mãe, dirigido ao bebé.

"Filho, estou a aproveitar estes últimos dias enquanto és todinho meu, sentindo o teu coraçãozinho, batendo os teus pontapés, noites e dias!

És a bênção mais linda que Deus escreveu na minha história e fazes-me sentir a mulher mais sortuda do planeta.

Estou a contar os dias para te conhecer, meu pequeno príncipe Miguel", diz Kelly no vídeo que pode ver abaixo.

