Já se vestiu de noiva para produções fotográficas mas agora vai ser a sério. A modelo e apresentadora de televisão brasileira Kelly Baron e o manequim portuense Pedro Guedes, irmão gémeo de Ricardo Guedes, apaixonaram-se quando foram concorrentes do reality show "Big Brother VIP", exibido pela TVI, em 2013. Sete ano depois, decidiram casar e vão mostrar a boda na nova versão do programa "O noivo é que sabe", com figuras públicas, que a SIC se prepara para começar a gravar nas próximas semanas.

Licenciada em direito, Kelly Baron, que nunca chegou no entanto a exercer advocacia, foi eleita Miss Paraná em 2006 e chegou a concorrer ao concurso de beleza Miss Brasil. Participou na décima-terceira edição do reality show "Big Brother Brasil", exibido entre janeiro e março de 2013, antes de ser convidada para o "Big Brother VIP". Foi lá que conheceu Pedro Guedes. O modelo, que tem uma carreira internacional, ganharia o programa. Nas redes sociais, são muitas as fotografias apaixonadas que partilham.