Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem dias felizes, numa altura em que se preparam para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Na sua conta no Instagram, a atriz partilhou um vídeo com imagens de alguns momentos ao lado do companheiro, mostrando ainda como tem crescido a 'barriguinha'.

"Amando cada minuto desta jornada", escreveu Kelly na legenda do vídeo, que recebeu muitos comentários positivos.

"O melhor está a chegar", "Lindos! Sejam muito felizes sempre!" e "Que casal mais bonito" são algumas das mensagens deixadas pelos seguidores da atriz.