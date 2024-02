Keke Palmer viveu este fim de semana um momento feliz.

O filho, Leodis, celebrou o primeiro ano de vida, uma data que a cantora e atriz assinalou na sua conta no Instagram com uma partilha especial.

"Feliz aniversário, filho, amo-te muito. Entraste na minha vida hoje às 15h25, mas eu já sabia antes disso que tu eras a pessoa mais forte que já conheci. Houve tantos momentos durante minha gravidez em que a tua força silenciosa me deu paz. Isso é algo que ainda fazes apenas com a tua mera existência!", começou por escrever.

"Fazes a minha vida valer a pena. Para ser sincera, sempre fraquejei com a vida. Sempre fiquei tão irritada com isso e com os altos e baixos e tudo sempre me pareceu tão doloroso por razões triviais", continuou, mostrando-se feliz por o filho ter ajudado a dar sentido à sua vida.

De recordar que Keke Palmer pediu em novembro passado uma ordem de restrição contra o ex-companheiro e pai do seu filho, Darius Jackson, por violência doméstica. Além disso, a atriz pediu também a guarda total do filho.

