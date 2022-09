Keanu Reeves esteve em Portugal e há imagens deste momento. O ator passou pelo Algarve e deixou-se fotografar no restaurante The Prime Beach Club.

Na página oficial do estabelecimento no Instagram foram partilhadas as referidas imagens, com boas impressões do ator.

"Foi com enorme prazer e consideração que tivemos connosco o ator Keanu Reeves. Agradecemos a escolha e toda a simpatia que aqui distribuiu", começaram por dizer na legenda das fotografias, deixando depois algumas "curiosidades" sobre Keanu Reeves.

"É uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora bloody mary, aprecia um bom presunto, ameijoas da nossa costa e ostras. Até breve", completaram.

Além disso, sabe-se também que o ator esteve hospedado no Colégio Charm House, em Tavira, como o hotel destacou no Facebook.