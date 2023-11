Keanu Reeves e a namorada, Alexandra Grant, 'espalharam' amor pela LACMA Art+Film Gala 2023, no passado fim de semana.

Juntos e de mãos dadas, o ator e a companheira não passaram despercebidos enquanto posavam para os fotógrafos presentes.

Para a ocasião, o ator, de 59 anos, usou um fato preto com um laço e camisa branca. Por sua vez, Alexandra Grant escolheu um longo vestido preto a combinar com o look do namorado. Veja algumas fotografias na galeria.

Leia Também: Este será um dos visuais mais arrasadores de Jennifer Lopez