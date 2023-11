Jennifer Lopez e Ben Affleck não passaram despercebidos num evento que aconteceu no passado sábado, 4 de novembro, em Los Angeles, no County Museum of Art.

A artista, de 54 anos, e o ator, de 51, brilharam com visuais da Gucci.

Jennifer, como seria de esperar, elegeu um look que destacava toda a sua beleza e sensualidade.

Conforme poderá ver pelas imagens na galeria, a celebridade brilhou com um vestido em tons de dourado de saia rendada e transparências.

É possível dizer que este será um dos looks mais marcantes que J-Lo usou este ano.

