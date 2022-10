Katy Perry está a dar que falar nas redes sociais depois de ter sido divulgado um vídeo de um dos últimos espetáculos da artista no qual protagonizou um momento algo insólito em palco.

As imagens mostram a cantora, atualmente com 38 anos, com um tremor incontrolável nas pálpebras.

Katy Perry chega mesmo a tentar com a mão abrir o olho, que teimava em fechar-se.

Brincadeira ou problema de saúde? Esta é a grande dúvida entre os fãs, que se dividem nas opiniões. Enquanto uns acham preocupante e despropositados os memes que brincam com a situação, outros acreditam que poderá ter sido uma brincadeira ou golpe de marketing.

Até ao momento, Katy Perry e os seus representantes ainda não comentaram o tema.

