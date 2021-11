Depois de Dolores Aveiro ter apoiado o filho, Cristiano Ronaldo, na polémica recente relacionada com o prémio Bola de Ouro, também as irmãs do craque português lhe seguiram o exemplo.

Katia e Elma Aveiro partilharam ambas o comunicado onde CR7 reage às declarações de Pascal Ferré, chefe de redação da France Football - publicação responsável pela atribuição do prémio Bola de Ouro -, que afirmou em entrevista que Cristiano Ronaldo queria retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi (garantindo que a confissão teria sido feita pelo próprio).

"É inadmissível que o responsável pela atribuição de tão prestigiado prémio possa mentir desta forma, num absoluto desrespeito por alguém que sempre respeitou a France Football e a Bola de Ouro. E mentiu novamente hoje ao justificar a minha ausência da Gala com uma alegada quarentena que não tem nenhuma razão de ser", declarou Ronaldo, que esta segunda-feira acabou por ficar em sexto lugar na atribuição do prémio da France Football.

"Sobre carácter e sobre verdade. Orgulho da minha vida", declarou Katia Aveiro depois de citar as declarações do irmão sobre o caso.

Também Elma realçou a honestidade do irmão: "És e serás sempre um grande orgulho mundial. Humano, leal honesto, um ser humano como tu conheço poucos. Amor único", afirma.

