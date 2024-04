Katia Aveiro usou a sua conta no Instagram para revelar que lhe roubaram uns óculos no aeroporto em Porto Alegre, no Brasil, depois de os ter deixado num banco e se ter levantado em seguida, afirmando ainda saber quem foram os autores do roubo.

"Ao casal que ficou com os meus óculos no aeroporto de Porto Alegre (...), só lamento a atitude. Levantei-me de onde estava sentada para embarcar e eles sentaram-se e fingiram que não era meu o que lá estava. Felizmente posso comprar mais uns, mas esse gesto ficará na vossa consciência", começou por escrever numa story.

"Que pena que ainda exista este tipo de gentinha cruzando-se no caminho de gente séria", continuou, revelando ainda que tinha tirado uma 'selfie' para mandar ao marido e que esse casal aparece ao fundo da foto, pelo que consegue identificar os autores do roubo.

Veja abaixo a story publicada pela irmã de Cristiano Ronaldo.

