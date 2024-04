Katia Aveiro decidiu presentear o irmão, Cristiano Ronaldo, com um livro que tem feito parte da sua rotina. Trata-se do livro 'Café Com Deus Pai', de Junior Rostirola, que traz uma reflexão diária cristã para cada dia do ano.

Na sua página de Instagram, Katia partilhou um vídeo do momento em que CR7 abre o presente.

"Melhor coisa que podes dar a alguém que já tem quase tudo é o conhecimento e a sabedoria. A palavra e Deus e o amor por ela será a maior riqueza que podemos carregar", notou a filha de Dolores Aveiro na gravação.

