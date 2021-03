No dia em que se assinala o Dia Mundial Contra a Obesidade e prestes a celebrar o Dia da Mulher, que acontece na próxima segunda-feira, Katia Aveiro destacou nas suas redes sociais uma memória particularmente especial.

Trata-se de uma fotografia da produção que realizou para a marca de lingerie Intimissimi e que deixou em destaque o seu lado mais feminino e confiante.

"Esta foi uma produção que me orgulho muito de ter feito... Fez parte de uma mudança que acrescentou tanto ao meu amor por mim e pela mulher que me permiti ser. Depois de perder 20 quilos, chegar aos 40 [anos] bem feitos", disse na legenda do registo.

Leia Também: Katia Aveiro: Saudades da mãe e da irmã apertam