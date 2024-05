As fotos foram partilhadas pela irmã do jogador português no Instagram.

Katia Aveiro tem um grande carinho pelo irmão mais novo, Cristiano Ronaldo, e decidiu demonstrar isso mesmo na sua mais recente publicação no Instagram. A empresária partilhou uma conjunto de selfies com o jogador e dedicou-lhe uma carinhosa mensagem. "É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti! Acreditem se quiserem mas ele é meu irmão! (Gostei de todas as fotos que decidi compartilhar)", escreveu Katia na legenda no Instagram. Leia Também: Katia Aveiro abre empresa no Dubai