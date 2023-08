Katia Aveiro permanece em Portugal junto da família para uns dias de descanso, onde celebrou o aniversário do filho mais velho, Rodrigo, na sexta-feira. No Instagram, a irmã de CR7 continua a partilhar vários momentos destas férias no seu país natal.

Entre as várias publicações que já fez, Katia surpreendeu os seguidores com uma carinhosa fotografia da mãe, Dolores Aveiro, com a sua filha mais nova, Valentina.

Na imagem podemos ver a menina a comer um gelado junto da avó, que está carinhosamente a ajudar a neta. Veja a referida imagem abaixo:

Dolores Aveiro com a neta Valentina© Instagram_katiaaveirooficial

Leia Também: Dolores Aveiro celebra aniversário do neto. "Um ser humano tão bom"