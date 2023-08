Katia Aveiro não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento hilariante com Dolores Aveiro, enquanto aguardavam no aeroporto Cristiano Ronaldo por um voo.

Primeiro, Katia começa por perguntar porque é que a mãe estava tão "brava", algo a que a mesma reagiu. "Não me apetece rir", afirmou.

Entretanto, e em tom de brincadeira, perguntou se Dolores sabia como é que se chamava o aeroporto em que estavam.

"Estás a brincar comigo?", respondeu a matriarca do clã Aveiro, causando gargalhadas gerais.

