Katia Aveiro é muitas vezes associada ao irmão, Cristiano Ronaldo, e está 'farta' que assim seja. Ainda esta sexta-feira, a empresária e artista decidiu responder a algumas questões dos seguidores, através das stories da sua página de Instagram, e o craque português foi muitas vezes mencionado pelos internautas.

"O que mais a aborrece em ser conhecida?", perguntou um dos seguidores a Katia Aveiro. "As pessoas acharem que a minha vida total gira em torno de uma pessoa... de resto é tudo maravilhoso", respondeu.

Ao longo das restantes stories, além dos elogios, Katia Aveiro deparou-se com algumas questões que falavam de Cristiano Ronaldo e não escondeu o seu desagrado.

"Quando vai ver o Cristiano Ronaldo?", perguntou um internauta. "Chato 1", respondeu Katia.

Mas não ficou por aqui e a religião também esteve em destaque. "Olá Katia, tu não és mais evangélica", pode ler-se entre as muitas perguntas que lhe foram feitas."Alguma vez eu disse que era evangélica? Eu sou cristã, amo cristo e sou uma pessoa de fé. Fui criada como católica e amo visitar igrejas. Independentemente da religião... Deus está em todos os lados. E se me sentir bem entro em igrejas evangélicas ou de outra religião qualquer. Deus não tem religião. É preciso que as pessoas metam isso na cabeça", explicou.

