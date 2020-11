Katia Aveiro continua a trabalhar intensamente no seu caminho como empreendedora e modelo de inspiração para todas as mulheres que a seguem na sua conta de Instagram. Falando sobre este assunto, a irmã de Cristiano Ronaldo decidiu deixar alguns conselhos que na sua perspetiva aumentam a qualidade de vida de qualquer pessoa.

"Sou uma pessoa que vende positividade, mas não é fantasia, não é inventado. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu sou de beber coisas boas. Tento evitar negatividade, fugir de pessoas complicadas, não gosto de ser caixote do lixo, não sou uma pessoa frustrada porque não me permito ser infeliz", sublinha nas stories.

"Quando acontece algo negativo tento sempre fugir, procuro ajuda muitas vezes para tentar ultrapassar este caos que é o mundo, a exposição, as críticas", termina.

