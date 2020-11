Katia Aveiro decidiu hoje voltar a responder às centenas de comentários de que é alvo nas redes sociais. Em causa está o facto desta constantemente ser acusada por seguidores de apenas viver às custas de Cristiano Ronaldo, não tendo por isso mérito próprio nos objetivos que alcança.

Recorrendo à ironia, a empresária - que atualmente vive no Brasil - afirmou nas stories. "Aos olhos de muita gente (desgovernada) sou irmã de um jogador famoso, logo sou uma inútil. Não posso ser uma empresária bem sucedida porque tenho um irmão famoso, não posso mostrar auto-estima e segurança porque sou irmã de um famoso, não posso ter decisões sociais ou opinião pública porque sou irmã de um jogador famoso, ou seja, como nasci irmã de um jogador famoso muito rico, isso deu-me um atestado de inútil".

"Todo o meu percurso foi porque sou irmã de um jogador famoso, talentos também não tenho, pois sou irmã de um famoso... carreira e objetivos profissionais nem pensar, sou irmã de um famoso... ou seja, a todos os que acham e fazem questão de me falar isso tantas vezes, se quiserem venham buscar os meus documentos pessoais, os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos... pois não me servem de nada... pois sou irmã do Cristiano Ronaldo", completou.

Mensagem deixada por Katia Aveiro © Instagram/Katia Aveiro

