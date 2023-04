Com mais de 1.3 milhões de seguidores na sua página de Instagram, Katia Aveiro trabalha com marcas no sentido da sua divulgação. A propósito do assunto, a irmã de Cristiano Ronaldo decidiu deixar um recado às pessoas que enviam mensagens para alegadas parcerias, com o intuito de a enganar e obter informações pessoais.

"Nunca envie um email deste para alguém a pedir os seus serviços. Primeiro, não és tu que colocas o preço, mas o cliente que manda o orçamento pelo seu trabalho e divulgação", esclarece.

"Segundo, quem trabalha com este tipo de marcas não envia um email tão sem profissionalismo E mais não digo... basta olhar para esta (macabra) mensagem", diz, ironicamente.

"Pior que recebo isto todos os dias", completa.

Eis a mensagem:



© Instagram - Katia Aveiro

