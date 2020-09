A viver no Brasil, Katia Aveiro continua atenta às notícias que dão conta do que se passa no seu país. Esta quinta-feira, a irmã de Cristiano Ronaldo cruzou-se com uma das notícias do dia, aquela que revela a carta de uma mãe que, esta quarta-feira, deixou o filho à porta de uma igreja, no Cacém, por não ter condições para o criar.

"Carta de uma mãe desesperada que deixou um bebé na porta de uma igreja em Portugal. Levei um murro no estômago", começa por escrever Katia Aveiro, que quis na sua mensagem mostrar apoio a esta mãe.

"A culpa é da mãe ou do sistema actual que vive o mundo? Eu acho que é a segunda opção, infelizmente...", lamentou.

Leia Também: "Que aperto!". Repórter da SIC mostra carta de mãe que abandonou filho