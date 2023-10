Uma das grandes paixões de Katia Aveiro sempre foi cantar, por isso, a irmã de Cristiano Ronaldo não perde a oportunidade de o fazer sempre que surge uma ocasião para isso. Tal aconteceu este domingo, 2 de outubro. Conforme poderá ver pelo vídeo partilhado nas redes sociais, Katia juntou-se ao artista Ruan Victor.

"Ontem cantei no aniversário do meu amigo Guilherme Luz, (...) na cidade de Gramado e tive o privilégio de dividir o palco e cantar com a talentosíssima Katia Aveiro", lê-se na publicação.

"Essa moda linda da Simone Mendes ficou top na sua voz Katia, espero que possamos nos encontrar mais vezes pra cantar umas modas! Valeu pela moral", completa.

