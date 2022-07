Kátia Aveiro está, de novo, a dar que falar. Desta vez, a irmã de Cristiano partilhou nas stories do Instagram imagens aéreas do Estádio José Alvalade, enquanto o sobrevoava, e escreveu sobre elas uma mensagem subliminar.

"Gosto muito de ti, meu amado Sporting. Mas... nem tudo o que ruge é leão... ou verde" escreveu.

De seguida, numa outra story, escreveu a hashtag "sabem nada", sem nunca explicar o assunto que motivou estas declarações.

Nas redes sociais, os adeptos do clube leonino não tardaram a criticar a partilha, que associaram prontamente aos rumores da transferência de Cristiano Ronaldo para o Sporting.

"Que story mais estúpido e na minha opinião desrespeitoso" ou "parece uma pita com falta de atenção", são alguns dos comentários que se podem encontrar na publicação feita por uma página de apoio ao Sporting.

Entretanto, Katia Aveiro decidiu apagar as duas publicações mas, em resposta a um seguidor que a questionou sobre a possibilidade do craque português voltar ao clube verde e branco, a irmã do jogador partilhou a seguinte frase: "Quando eu vejo o povo a partilhar notícias falsas", escreveu, com uma imagem de um menino com um olhar desconfiado.

© Instagram/Katia Aveiro

