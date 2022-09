Katia Aveiro mostrou-se chocada com um caso de uma mulher em Tenerife, Espanha, que fingiu ser sequestrada para extorquir dinheiro à mãe. A alegada golpista gravou, inclusive, um vídeo no qual se mostrava amordaçada e com 'sangue na boca', de maneira a tornar o pedido de resgate mais realista.

"Fingiu que foi sequestrada, grande atriz. É o que se vê mais por aí. Querem dinheiro fácil e até a mãe enganam, ou tentam, no caso", lamentou a irmã de Cristiano Ronaldo.

"Por isso não acredito em mais ninguém. Eu já vi tanta coisa nesta vida que já não acredito mesmo, que Deus me perdoe. Se enganam a própria mãe, imaginem se não for família… lágrimas destas (falsas) é o que não falta por aí", completa.



© Instagram - Katia Aveiro