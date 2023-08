Kathy Griffin usou recentemente a sua conta no YouTube para mostrar o resultado último procedimento estético a que se submeteu.

A atriz, de 62 anos, decidiu aderir ao lip blushing, uma técnica que tem o objetivo de pigmentar os lábios realçando o tom natural da boca, o que resulta numa espécie de tatuagem labial.

No entanto, a também humorista decidiu surpreender o marido e uma amiga mostrando o resultado imediato, com os lábios ainda bastante inchados, e as reações foram hilariantes.

Enquanto o marido se assustou, a amiga mostrou-se incrédula: "Isso é mesmo de verdade? O que é que fizeste?!", questionou. No vídeo, Kathy mostra ainda o resultado final, já após o inchaço, que lhe valeu diversos elogios dos fãs, que destacaram que o resultado ficou bastante natural.

