Não é por acaso que Britney Spears continua a ser considerada como a 'princesa da Pop', mesmo passados anos longe do palco. A cantora, agora com 41 anos, marcou a geração 'millenial' com grandes sucessos como 'Baby One More Time', 'Oops... Did It Again' ou 'Toxic'.

E da mesma maneira que a sua música se eternizou nos ouvidos e nos corações de muitos fãs, o mesmo se pode referir em relação a alguns dos visuais com que surgiu em público, quer em momentos descontraídos, quer em concertos, que acabaram por ficar na história.

Esta semana, a imprensa internacional deu conta que Madonna, uma grande amiga de Britney, planeava trazer a cantora de regresso aos palcos para juntas comemorarem o 20.º aniversário do dueto 'Me Against the Music'. E a proposta não podia ter vindo mais a calhar, ainda mais se pensarmos que a artista encontra-se a passar por um divórcio, tendo desta forma tempo para se dedicar à carreira.

Na presente galeria poderá recordar alguns dos visuais mais icónicos usados por Britney Spears entre 2000 e 2009. Partilhe connosco o seu preferido!

