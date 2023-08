Madonna está prestes a regressar aos palcos no âmbito da sua digressão mundial, a Celebration Tour. Ora, segundo uma fonte revelou ao Page Six, um dos objetivos da 'rainha da pop' será trazer Britney Spears a palco.

As estrelas são amigas de longa data, partilhando inclusive o mesmo agente. Por isso, não é de surpreender o desejo de Madonna em voltar a atuar com a 'princesa da pop'.

As mesmas fontes notam que há uma grande possibilidade de Spears, de 41 anos, participar num dos concertos de Madonna em Los Angeles, em março de 2024.

O objetivo da cantora será celebrar o 20.º aniversário da colaboração de ambas, 'Me Against the Music', lançada em outubro de 2003.

