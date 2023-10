Esta quarta-feira, 4 de outubro, os advogados de Cristiano Ronaldo deverão regressar a tribunal no âmbito da batalha legal do jogador contra Kathryn Mayorga, mulher que o acusou de violação (que terá acontecido num hotel de Las Vegas, em 2009).

Em 2010, o craque terá pago cerca de 356 mil euros a Kathryn de maneira a que esta mantivesse o anonimato sobre o sucedido. Ora, segundo a Sky News, é precisamente este valor que está agora em causa.

Recorde-se que a polémica rebentou em 2018, quando Kathryn decidiu avançar com o processo num tribunal do Nevada, Estados Unidos. Contudo, o mesmo acabou arquivado em junho do ano passado após a juíza Jennifer Dorsey ter considerado que houve uma má gestão do caso e uso de documentos confidenciais roubados.

Hoje, a equipa de defesa de Mayorga regressará à justiça para tentar anular o arquivamento do caso e, desta forma, exigir uma nova indemnização no valor de milhões de dólares. Estes alegam que a juíza deveria ter considerado o acordo de confidencialidade assinado por Mayorga e CR7, em 2010, que prova o pagamento de Ronaldo.

Recorde-se que no ano passado, Cristiano Ronaldo recebeu uma indemnização de mais de 300 mil euros por parte do advogado de Kathryn, acusado de má conduta no processo.

