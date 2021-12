Pouco tempo depois de esta semana a People ter revelado que Katherine Schwarzenegger estava grávida pela segunda vez, a 'barriguinha' da filha de Arnold Schwarzenegger deu nas vistas.

A celebridade foi vista esta quinta-feira, no mesmo dia em que foi revelado que estava à espera do segundo bebé em comum com o marido, Chris Pratt.

Como mostram as imagens que estão a ser divulgadas pela imprensa internacional, Katherine, de 32 anos, estava a usa um macacão folgado e uma camisola de manga comprida nude.

Apesar de ter optado por um look mais largo, a já proeminente barriga de grávida não passou despercebida.

© Reprodução Page Six / BACKGRID

De recordar que Schwarzenegger e Pratt - que se casaram em junho de 2019 - deram as boas-vindas à pequena Lyla Marie, a primeira filha, em agosto de 2020.

