Kate Winslet sofreu duras críticas sobre o seu corpo nos primeiros tempos da carreira, algo de que já falou abertamente.

Agora, a atriz, de 48 anos, diz estar feliz por ver que muitas jovens estrelas não têm medo de enfrentar as vozes críticas. Durante uma aparição no 'The Today Show', a apresentadora Hoda Kotb chamou a Kate 'campeã das mulheres', mas acrescentou: "Mas não conduziste a tua carreira dessa forma o tempo todo, porque eras como muitas jovens atrizes", afirmou.

"É realmente interessante o quanto isso mudou. E penso nos momentos em que tive que dizer: 'Bem, olha, vou ser eu mesma. E eu tenho curvas. E isso é quem eu sou", disse a atriz.

Já sobre a vergonha da gordura corporal na indústria cinematográfica, a atriz acredita que existe uma mudança. "Isso mudou. E mudou porque as mulheres jovens agora nascem com voz. Elas têm voz, estão a aprender a mantê-la, defendem-se. Elas sabem que são importantes, que contam para alguma coisa", continuou.

"É um momento emocionante, eu acho, para atrizes mais jovens entrarem numa indústria como esta, que é enorme. Mas sentir-se abraçada, apoiada, nutrida, mudou muito. É maravilhoso", acrescentou ainda.

