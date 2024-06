Kate Nash terá ficado noiva de Thomas Silverman, com quem namora há já vários anos. A informação está a ser veiculada pela imprensa norte-americana, embora a cantora e o companheiro tenham tentado manter a decisão em segredo.

De acordo com o The Sun, que falou com uma fonte próxima do discreto casal, os dois planeiam que o casamento aconteça até ao final do ano. "Não podiam estar mais felizes, formam um par adorável", acrescentou também.

Kate Nash e Thomas Silverman têm uma relação de vários anos e os dois conhecem-se desde os tempos de escola. Atualmente, moram em Los Angeles e desfrutam da companhia de dois cães que adotaram: Vlad e Stella.

