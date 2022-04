Kate Moss tentou demover a filha da ideia de ser modelo. A antiga manequim, de 48 anos, confessou que estava bastante preocupada com o futuro de Lila, de 19 anos, mas que com o tempo, acabou por mudar de ideias.

Em entrevista à Vogue britânica, Lila disse: "A minha mãe sempre me desencorajou [da moda]. Ela era do género, 'se o quiseres fazer, podes, mas não recomendaria'", recorda.

Comentando esta reação, Kate admitiu que quando iniciou o seu percurso na indústria, na altura com 14 anos, notando que se sentiu pouco apoiada: "Ninguém toma conta de ti mentalmente. Há uma pressão gigante daquilo que tens de fazer".

"Quando era mais nova, ela tinha medo que eu caísse na mesma armadilha, acho eu. Lembro-me de a minha mãe me perguntar se eu queria fazer uma coisa com ela aos 13 anos. E eu disse que sim. Depois acordei e foi do tipo 'não consigo!' Era tão tímida", recorda.

"Nos últimos três ou quatro anos descobri que o estilo dela era realmente fixe. Tenho de admitir", diz, por fim, reconhecendo a beleza da progenitora.

Leia Também: Luís Borges faz de padre em videoclipe de David Fonseca: "É um génio"