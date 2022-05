Hoje, Kate Moss testemunhou em tribunal em defesa de Johnny Depp, tal como tinha sido anunciado anteriormente.

A modelo britânica, de 48 anos, participou através de videochamada na audiência que aconteceu durante a manhã.

Moss, que namorou com Depp entre 1994 e 1998, falou sobre o alegado acidente que aconteceu com os dois num resort na Jamaica, no qual o ator, alegadamente, tê-la-ia empurrado pelas escadas.

“Estávamos a sair da sala e o Johnny tinha saído antes de mim. Tinha havido uma tempestade. Quando estava a sair, escorreguei nas escadas e magoei-me nas costas”, relatou a manequim.

“Gritei porque não sabia o que tinha acontecido comigo e estava com dores. Ele voltou a correr para me ajudar, levou-me ao colo para o quarto e chamou os médicos”, fez saber.

“Nunca me empurrou, deu-me pontapés ou atirou-me pelas escadas”, disse ainda Kate, garantindo que os rumores - que foram lembrados por Amber Heard - não correspondem à verdade.