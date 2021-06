Kate Middleton esteve esta quinta-feira, dia 10 de junho, à conversa com uma das participantes do seu projeto - 'Hold Still' - no qual o público foi desafiado a captar fotografias que retratassem momentos que refletissem a pandemia.

Falando com Ceri A. Edwards sobre a imagem que esta partilhou da filha, Poppy, a mesma acabou por confessar que a menina nem sempre está disponível para a câmara porque Ceri tira muitas fotografias da sua família.

Kate acabou por se identificar com esta história: "É como eu. Toda a gente é do género, 'mãe, por favor, para de tirar fotografias!'".

Note-se que a duquesa de Cambridge sempre teve uma enorme paixão pela fotografia. A mesma foi responsável por alguns dos retratos mais icónicos da sua família, como este de seguida:

