Kate Middleton revelou um detalhe - até então desconhecido - do seu tratamento contra o cancro, que aconteceu no Royal Marsden Hospital, em Chelsea, local que visitou esta terça-feira, dia 14 de janeiro.

À conversa com alguns dos pacientes que estavam a ser tratados, a princesa de Gales partilhou a sua experiência, confessando que os tratamentos de quimioterapia foram "muito difíceis".

Num momento em particular no qual falava com Katherine Field, de 45 anos, que estava a fazer quimioterapia, Kate apontou para o seu braço, nomeadamente para o mecanismo que tinha inserido na pele para que recebesse tratamento.

"Fiquei muito apegada a isso", disse a mulher de William, referindo em tom de brincadeira que hesitava quando lhe diziam "que já o poderia tirar".

Esta semana, Kate deu a melhor das novidades. A nora de Carlos III confirmou que estava em remissão, confessando sentir-se muito "aliviada".