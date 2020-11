Kate Middleton, de 38 anos, casou com o príncipe William, em 2011, depois dos dois se terem conhecido na universidade. Desde então, a sua vida mudou para sempre. Hoje, como mãe de três filhos e futura rainha do Reino Unido, a duquesa de Cambridge tem a seu cargo inúmeras responsabilidades. Uma das mais importantes é a educação das crianças: George, Charlotte e Louis.

Como se sabe, a monarquia tem várias regras sendo que há uma série delas no que diz respeito à criação dos filhos. No entanto, a verdade é que Kate não as segue a todas, como notou a especialista em parentalidade ao Express, Mariyah Hafesji.

"Tal é claro dado o seu afeto e os seus gestos quando se encontra em eventos ou compromissos da realeza", sublinhou.

"Ela não tem vergonha de sorrir, rir às gargalhadas, e dançar com a família em aparições públicas, algo pouco usual para alguém que está constantemente debaixo do escrutínio público", acrescentou.

Mariyah referiu que dois dos valores que Kate pretende passar aos filhos são a resiliência e independência, características fundamentais para o futuro.

Por outro lado, a mulher de William considera que falar abertamente com as crianças é fundamental para que estas percebam o que delas é esperado, sobretudo quando fazem alguma coisa de errado.

