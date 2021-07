Kate Middleton fez uma homenagem secreta à mãe, Carole Middleton, no dia em que se casou com o príncipe William, revela a revista Hello.

No matrimónio, celebrado a 29 de abril de 2011, a homenagem foi prestada através das damas de honor da duquesa de Cambridge - Lady Louise Windsor (filha da condessa de Wessex) e Eliza Lopes (neta da da duquesa da Cornualha).

Ambas, ainda crianças na época, usaram coroas de lírio-do-vale, parecidas às escolhidas por Carole no seu próprio casamento com Michael Middleton, em junho de 1980.

Curioso, não?

Leia Também: Com Kate Middleton em isolamento, príncipe William vai a evento sozinho