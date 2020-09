Kate Middleton reuniu-se esta terça-feira, dia 22, com alguns pais de crianças para falar sobre o impacto do novo coronavírus na vida das famílias. O encontrou aconteceu num jardim, em Londres, e a duquesa fez-se notar na faceta mais descontraída.

Elegância e simplicidade são as palavras de ordem. Mais informal do que os looks com que habitualmente aparece, surgiu de calças em cor de rosa velho, t-shirt e ténis brancos.

