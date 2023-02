Kate Middleton não tem nenhum problema de reciclar peças de roupa e voltou a dar nas vistas por esse mesmo motivo.

A princesa de Gales, de 41 anos, lançou esta semana uma campanha que faz parte do seu novo protejo, 'Shaping Us', e foi vista com um casaco que já usou antes.

Para uma conversa com o locutor britânico Roman Kemp, Kate Middleton optou por um casaco LK Bennett. Esta peça já foi usada pela mulher do príncipe William em cinco ocasiões diferentes, isto desde a primeira vez que foi em dezembro de 2011, relata o Page Six.

