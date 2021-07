Kate Middleton e Meghan Markle decidiram colocar as suas diferenças de lado após meses de desentendimento, revelou uma fonte à revista Us Weekly.

"As tensões acalmaram entre a Meghan e a Kate", disse a referida fonte, relembrado o ambiente mais pesado que existia entre ambas por causa dos problemas entre o príncipe William e o príncipe Harry.

"A Kate até enviou um presente para a bebé da Meghan. Estão numa melhor fase e têm trocado mensagens desde o nascimento da Lilibet", sublinha.

Note-se que os problemas surgiram, sobretudo, a partir do afastamento de Harry e de Meghan Markle da família real britânica no âmbito do processo que ficou conhecido como 'Megxit'.

