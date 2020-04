Desde que está mais resguardada da vida pública, devido à pandemia da Covid-19, que Kate Middleton deixou de usar o seu anel de noivado. Um gesto que não passou despercebido e que suscitou curiosidade na imprensa internacional.

Pensa-se que a mulher do príncipe William tenha optado por tirar a jóia, que pertenceu à princesa Diana, para a preservar.

Uma vez que as suas visitas durante esta fase são as unidades hospitalares, pede-se que desinfecte as mãos com regularidade, o que pode danificar a jóia que é feita de ouro galês e já tem 88 anos.

