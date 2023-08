Kate Middleton mostrou o seu lado mais descontraído durante o Houghton Festival, em Norfolk, Inglaterra, este fim de semana.

Para a ocasião, conforme se pode ver numa imagem captada por um fã, a princesa de Gales surge com um look casual composto por calças de ganga skinny e camisola preta com decote em barco. Para terminar o visual em beleza, Kate optou por uns ténis da marca sustentável Veja.

Segundo o Standart, Middleton estava de visita aos amigos de longa data, David Cholmondeley e Rose Hanbury (mulher acusada de ter tido um caso com William há anos), quando estes sugeriram ir ao festival.

"A Kate estava relutante, mas acabou por concordar e ir com um detalhado plano de segurança", notou a publicação.

Leia Também: O plano secreto de Kate Middleton com suposta amante do príncipe William