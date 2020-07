No passado domingo, dia 5, o príncipe William e Kate Middleton marcaram presença no seu primeiro compromisso público como casal. Os duques de Cambridge tiveram a oportunidade de visitar o Queen Elizabeth Hospital, em Norfolk, para marcar o 72º aniversário do Serviço Nacional de Saúde.

Para a ocasião, Kate usou um vestido midi com padrão polka em tons de azul, que enalteceu o seu lado mais elegante. O vestido foi criado por Beulah London, um dos seus designers favoritos e está à venda por, aproximadamente, 650 euros.

No que diz respeito a acessórios, a mulher de William apostou nuns brincos dourados de Patrick Mavros e uns sapatos da Rupert Sanderson Malory.

Veja as imagens do visual na galeria!

